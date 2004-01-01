ФСБ перекрыла канал миграции, легализовавший 2 тысячи иностранцев

Сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции в пяти регионах России.

Канал накрыли работники службы безопасности совместно с МВД и Росгвардией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Операция прошла в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае.

Установлено, что с 2004 года преступники легализовали более двух тысяч граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. На этом им удалось заработать не менее 500 миллионов рублей. За деньги злоумышленники оформляли иностранцам фиктивные приглашения от номинальных юридических лиц для въезда в Россию по деловым визам.

Задержаны 20 участников группы и организатор преступной схемы. Во время обысков у них изъяли поддельные миграционные документы, материалы теневой отчетности, деньги, а также компьютеры, офисную технику и электронные носители.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигуранты дела арестованы.