ВС России поразили штаб с высокопоставленными офицерами ВСУ в Кривом Роге

Российские беспилотники атаковали электрическую подстанцию 330 кВ "Ровно". Как сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, над этим районом два дня назад летали разведывательные дроны. "Герани" отключили энергоснабжение региона, потушили временно РЭБ и системы обнаружения ПВО. Ожидает атака ракетами.

Кривой_Рог в течение ночи был атакован трижды. Данных об итогах мало. Тем не менее, известно, что было попадание по штабам с высокопоставленными военными ВСУ. В различные больницы города свозят раненых офицеров.

Также подполье сообщает о новой волне атак "Геранями" на Житомир. Известно о взрывах с последующей детонацией. В городе темно, улицы освещают только огни "скорых". Наблюдатели фиксируют прилеты в стороне микрорайона "Гуйва", где расположена тренировочная база ВСУ.