ПВО сбила за два часа 15 дронов ВСУ над российскими регионами

Очередная попытка ВСУ устроить террористическую атаку на российские регионы сорвалась. Силы противовоздушной обороны сбили за два часа 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 7.00 до 9.00 мск уничтожено 14 беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. Еще один дрон сбит дежурными средствами ПВО над Воронежской областью.

Ранее в Минобороны отчитались о работе сил противовоздушной обороны в течение ночи на 23 декабря. Военные сообщили, что за это время над российскими регионами было ликвидировано 29 украинских беспилотников.