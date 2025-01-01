В России назначили первый штраф за склонение к аборту

В России вынесли первый штраф за "склонение к аборту".

Случай произошел в Мордовии. Женщина забеременела двойней, но отец детей предложил ей сделать аборт и предложил деньги на медицинскую процедуру. Женщина отказалась от аборта и рассталась с избранником.

Однако эта ситуация негативно сказалась на ее эмоциональном состоянии, и женщина обратилась за помощью в благотворительный фонд "Женщины за жизнь". В июне 2025 года женщина родила двоих детей – мальчика и девочку. В ходе разбирательств отец признал свою вину, но позже начал отрицать факт склонения к аборту.

В результате Суд в Саранске назначил мужчине административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Мордовия первой приняла закон о штрафах за склонение к аборту. Затем аналогичное решение поддержали в более чем 20 российских регионах.

благотворительный фонд "Женщины за жизнь" предлагает ввести штрафы за склонение женщины к аборту: от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для обычных граждан, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей - для должностных лиц.