Ёла Санько о браке с Яном Арлазоровым: "Он - как красная нить прошел через всю мою жизнь"

Ёла Санько родилась в семье генерала, героя Советского Союза Ивана Санько и актрисы Елены Москаленко. Такое необычное имя девочке дали в честь главного символа Нового года — ёлки. Уже с детства она стала проявлять артистические способности, поэтому нет ничего удивительного в том, что, повзрослев, она отправилась в Щепкинское училище.

Мало кто знает, что Ёла Санько была единственной женой популярного артиста, юмориста Яна Арлазорова. Однако этот брак просуществовал недолго, несмотря на наличие дочери Алены. "Он - как красная нить прошел через всю мою жизнь", - призналась актриса.

Она отметила, что лишь годы спустя проанализировала, почему их брак с Арлазоровым рухнул. "Он никогда меня не обманывал, никем не притворялся, был таким, какой есть. Нельзя винить человека за то, что у него слабый характер. И если ты выходишь замуж за еврейского мальчика, а его мама тебя не любит — это обречено на провал. Свекровь считала, что я должна сидеть дома и варить борщи мужу, а мне хотелось работать", - объяснила Санько.

По словам актрисы, после развода бывший свекор сделал так, что ей на 20 лет закрыли путь в кинематограф. Однако это время Ёла потратила на работу в театре. При этом она всюду таскала с собой дочь Алену. "Она - самый дорогой человек. Я ее себе вымолила у Николая Чудотворца после диагноза "бесплодие" в мои 26 лет... " - отметила артистка.

Интересно, что с отцом Яном Арлазоровым Алена стала общаться после того, как ей исполнилось 16 лет. "У них сложились изумительные отношения. Алена - прекрасная дочь. Варила ему супчики, у меня могла последние деньги взять, чтобы сделать ему подарок. У них была своя история отношений, довольно сложная, но тем не менее она очень любила отца. И долгие годы примирялась с тем, что он ее не принимал по большому счету так, как это делала я, когда ты принимаешь ребенка, какой он есть, с его особенностями, капризами, характером. Зарабатывает ли он или нет, но ты его принимаешь. Он ее так не принимал..." - заключила Санько в беседе с "Миром новостей".