Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России зафиксировал Роспотребнадзор. Превалирует гонконгский грипп, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что такой подъем сезонно оправдан. По словам Поповой, каких-то специальных, особых мер ограничительных этот уровень не требует. На сегодняшний день уровень заболеваемости H3N2 (известного как гонконгский грипп) ниже, чем двумя годами раньше, почти в два раза.

Попова подчеркнула хороший показатель иммунизации, который сегодня обеспечивает невысокие цифры заболеваемости. По данным главы Роспотребнадзора, в этом году вакцинацию от гриппа прошли 55% жителей России, передает РИА Новости.