В Подмосковье курьеры привезли не еду, а детей

В Подмосковье заметили курьеров, которые в коробах для транспортировки еды перевозили детей.

Инцидент произошел в Люберцах. Курьеры доехали до торгового центра "Выходной" и вытащили из термосумок не продукты, а детей, передает Telegram-канал "112".

Ранее аналогичный случай произошел на Подольской улице в Москве. 9 декабря прохожие заметили малыша в термосумке курьера. В тот момент мужчина был не на работе, а перемещался с ребенком в личных целях.

Юристы объяснили, что за перевозку ребенка в курьерской сумке грозит штраф в размере 500 рублей.

"Ребенка нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах, например в кресле. Сумку таким устройством точно нельзя назвать", - объяснил "Вечерней Москве" юрист Денис Хмелевский.