Трамп нашел врагов народа и угрозу нацбезопасности США

Враги народа и угроза национальной безопасности США – так назвал американский президент Дональд Трамп издание The New York Times. Резкая публикация появилась в соцсети Truth Social.

Трамп обвинил издание во лжи, преднамеренном искажении фактов и радикально-левом, невменяемом поведении. Американский лидер заявил, что подобная деятельность должна быть пресечена. Какая конкретно статья или редакционный материал вызвал такую реакцию, Трамп не уточнил. Отмечается, что критика в адрес одного из ведущих мировых СМИ продолжает линию Трампа на конфронтацию с медиа.

Первая полоса The New York Times в день, когда появилась публикация Трампа, была посвящена украинским ударам по танкерам российского "теневого флота". Авторы предположили, что Трамп мог отменить запрет своего предшественника Джо Байдена на такие атаки.