В столице открылись "Тобольские чтения"

Перспективы развития восточных регионов России обсуждают в эти дни в Москве. В столице открылась научно-практическая конференция "Тобольские чтения". Она объединила ученых, экспертов, представителей власти и бизнеса.

Главная тема - так называемая сибиризация страны. Участники рассматривают макрорегион как один из ключевых активов государства, а основной задачей видят комплексное развитие этих территорий.

На конференции поднимают социальные и демографические вопросы, говорят о необходимости инвестировать в Сибирь и создавать там новые центры экономической активности.

"Одной из целей нашей работы - это через несколько лет сделать Сибирь модной. Чтобы, во-первых, сибиряки чувствовали, что они в русле моды, и законодатели моды. И тогда к ним потянутся. А, во-вторых, чтобы привлечь всех людей в Сибири", - отметил Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политики.