Укрепить командный дух и показать лучшие спортивные навыки. В самом центре Москвы на площадке ГУМ-катка прошел хоккейный турнир. На лед вышли молодежные команды из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Среди участников были также дети с ограниченными возможностями здоровья. Сначала игроки провели разминку с профессиональными тренерами - оттачивали мастерство владения клюшкой, и броски по воротам. А затем состоялся дружеский матч.

Также для школьников подготовлена и насыщенная культурная программа - экскурсии по знаковым местам столицы. По словам организаторов, они постарались создать для ребят атмосферу праздника.

"Мы сегодня прекрасно видим их эмоции, их обратную связь, насколько они были радостные. Сегодня ещё такая морозная погода, как будто специально для них была создана. Дает определенную обратную связь. Есть к чему нам стремиться - сделать все возможное и невозможное для нашего подрастающего поколения. Потому что будущее страны принадлежит именно им", - рассказал Артур Орлов, председатель правления "Движения Первых", Герой России.