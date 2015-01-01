Передовые технологии и комфорт для пациентов: Боткинская больница отмечает юбилей

Здесь проводят самые сложнейшие операции. За год до 80 тысяч. Многие по новым технологиям, что позволяет пациентам восстанавливаться намного быстрее. О том, как начиналась история Боткинской больницы и какие задачи перед собой специалисты ставят сегодня, в репортаже "ТВ Центра".

Одна из современнейших многопрофильных клиник Европы. Крупнейшая в столице и в стране. Каждый день здесь госпитализируют 600 человек. И столько же выписывают домой. Про эту больницу неслучайно так и говорят - в Боткинской есть всё. Все направления медицины. И в первую очередь, конечно, диагностика. Вот это - высокотехнологичный центр эндоскопических исследований.

"Эндоскопия развивается семимильными шагами, на сегодняшний день аппараты позволяют видеть то, что не видно человеческому глазу", - рассказала Ирина Коржева, руководитель эндоскопической службы Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина.

А начиналась история 115 лет назад. Тогда в районе Ходынского поля появилась новая больница. Деньги на строительство выделил промышленник Козьма Солдатёнков. Он поставил государству лишь одно условие - это должна быть клиника для всех сословий - не только для богатых. Пациенты здесь и правда всегда были самые разные. И весьма высокопоставленные. Именно в Боткинской оперировали Ленина после покушения на него - извлекали пулю.

"Профессор Розанов - главный хирург и именно он прооперировал Ленина, Сталина. Академик Вотчел, профессор Неговский - это первая реанимация в Советском Союзе", - отметил Алексей Шабунин, директор Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина.

Благодаря этим выдающимся врачам и был создан фундамент для новых научных прорывов. С 2024-го это уже не просто городская больница, а научно-клинический центр, где проводят и самые передовые исследования, и сложнейшие операции. 80 тысяч в год. Одними из первых хирурги Боткинской стали использовать робота-ассистена "да Винчи". Точность его манипуляций стопроцентная.

"В нашем центре сосредоточено сегодня наибольшее количество роботических систем в нашей стране. В московском центре имени Боткина находится шесть систем, в московском урологическом центре три системы, на этих трех системах ежедневно выполняется достаточно большой объем оперативных вмешательств, мы помогаем пациентам, прежде всего, с онкологическими заболеваниями", - пояснил Константин Колонтарев, заместитель руководителя урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина, профессор, доктор медицинских наук.

Виктору Пономареву, а у него диагноз - рак предстательной железы - как раз и проводили такую роботизированную операцию. Восстановление после неё происходит гораздо быстрее. Условия, технологии в Боткинской он называет фантастикой. Показывает браслет с QR-кодом - там вся информация, необходимая врачам и медсёстрам.

С 2015 одновременно в Боткинской больнице велась реставрация и реконструкция исторических корпусов и строительство новых. Высокотехнологичная помощь, комфорт для пациентов. И останавливаться на достигнутом не собираются. Медицина - говорят здесь - это та область, которая развивается постоянно. И главная цель - научиться даже в самой безнадежной ситуации спасать жизни.