В Москве представили полотна саратовских символистов 1920 - 40-х

Русский живописный символизм родом из Саратова. Но там представителей нового течения не поняли. В 1904 году первый манифест - выставка символистов провалилась.

"Потом через три года в Москве в 1907 году уже состоялась более крупная выставка с теми же самыми участниками с более широким кругом под названием "Голубая роза", где это течение - русский живописный символизм - уже в полную силу зазвучало", - рассказала Елена Галактионова, генеральный директор Саратовского музея имени Радищева.

И с этого момента "голуборозовцы" активно участвовали в художественном процессе. Об этом рассказывают более 200 работ из 14 музеев страны.

"В этой выставке самое главное - это тема реки. Совершенно удивительная работа со светом. И работа с пейзажем. Будь то пейзаж природный или пейзаж городской. Благодаря этой выставке точно совершенно человек, побывав, он сможет разгадать вот эту вот загадку, тайну символистов", - отметила Анна Тропкова, генеральный директор музейного объединения Музей Москвы.

Вне зависимости от того, в каком городе художники решились себя воплощать, образ реки является для них сакральным. У каждого - свое цветовое решение.

"Если, например, мы посмотрим на полотна Алексея Карёва, то там, преимущественно, преобладают тёмные оттенки, кобальтовые. Если взглянем на саратовских героев, то там лазурные, яркие, голубые оттенки", - рассказала Ксения Гусева, старший научный сотрудник музея Москвы, куратор выставки.

Вот такой Алексей Карёв увидел Неву. Композиция разделена на две горизонтальные зоны - водную глядь и вид на Академию художеств. Нева, Волга и Москва представляют три города, где в итоге осели символисты - отсюда и название выставки. В советский Ленинград в итоге уехал Кузьма Петров - Водкин. На выставке можно проследить взросление его художественной техники. Это "Девочка за партой".

"Она отражается в зеркале. Одновременно зеркало и стекло. Здесь же есть еще и образ этой куклы с земным шаром. Это как бы образ мироздания. Это условный глобус, в который помещен, может быть, сейчас весь земной шар", - отметила Надежда Плунгян, сокуратор выставки.

Перекликается с ней портрет другой девочки - подростка с капустой. Саратовская школа символистов оказала влияние и на художественную жизнь Москвы. Вот такой столицу во время салюта увидела Елена Бебутова. А это ее картина военных лет. На Красной площади "Аэростаты заграждения".

Перекликаются с этими работами полотна Павла Кузнецова. 41 год, самое начало Великой Отечественной. Художник участвовал в дежурствах противовоздушной обороны. Эти образы именно оттуда. Ноту тревоги вносит темный силуэт самолета. Машина тоже - цвета неба и воды - это одна из самых узнаваемых черт последователей "Голубой розы".