В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москву пришли морозы. Сегодня утром в столице было минус 12 с половиной градусов. Так холодно в городе впервые в этом сезоне.

Понижение температуры началось ещё вечером, продолжилось ночью, а к девяти утра ещё усилилось. Все это сопровождалось долгожданным снегом.

Пользователи соцсетей выкладывали видео, как белыми становились дороги и машины. Пешеходов и водителей призывают быть внимательными. До вечера среды объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Морозы не отпустят несколько дней.