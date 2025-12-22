Фигуристка Дробязко впервые призналась, что видела Ванагаса с другими женщинами

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в фигурном катании. Они вместе уже много лет. Причем сам спортсмен считает, что они с супругой очень разные, тем самым оба дополняя друг друга. У пары практически нет бытовых ссор и распределения обязанностей: кто что успевает, то и делает.

А в начале декабря Маргарита и Повилас отметили год своей дочери Николины. Для фигуристов рождение ребенка стало чудом. И тем не менее, Дробязко каталась на шоу до 5,6 месяцев беременности. Она призналась, что совершенно не волновалась и не боялась никаких эксцессов, которые возможны на льду. А когда не могла, то все равно посещала каток и видела, как муже катается с другими женщинами.

"Я тренировалась, ходила на шоу посмотреть на Повиласа, как он катается с другими партнершами. В целом очень легко все прошло. Физически не очень удобно с какого-то момента, а так ничего страшного", - отметила Дробязко.

Фигуристы не посещали никаких курсов по родительству, Ванагас не присутствовал на родах жены. "Я иногда шучу, что мы себе родили не только дочку, но и внучку. В 54 я стал отцом. И думаю, что в 20 лет действительно не было возможности столько внимания уделять ребенку, и она не была бы такая долгожданная, как сейчас", - констатировал Повилас.

Пара не загадывает на будущее, но считает, что если дочка захочет пойти по их стопам, они препятствовать не будут, передает Womanhit.