Москвичам перед Новым годом напомнили правила пожарной безопасности

Чтобы маленький фейерверк не стал большой проблемой. До Нового года чуть больше недели. В преддверии праздников москвичам напомнили правила пожарной безопасности.

Если в программе даже просто бенгальские свечи, новогодний декор неплохо бы дополнить огнетушителем. Разумеется, его работоспособность проверяется заранее. При небольшом возгорании такой "девайс" спасёт вечеринку.

"Необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку и затем направить шланг на основание пламени и сжать рычаги. Огнетушитель нельзя держать за металлический вентиль, за раструб голыми руками", - рассказал Артём Зиновьев, оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ "ПСЦ".