Российская армия освободила два населенных пункта в зоне проведения Спецоперации.

Бойцы "Севера" взяли Прилипку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Андреевку в Днепропетровской области.

Кроме того ВС России сегодня утром нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по объектам ВПК и энергетики Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Вильчу в Харьковской области.