Чехия решила прекратить участие в программе помощи Украине

Прага решила прекратить участие в программе помощи Украине. Об этом заявил спикер чешского парламента Томио Окамура.

Министерство обороны Чехии прекратит свою роль в инициативе по боеприпасам для Украины, говорится в сообщении, которое приводит CNN. По словам Окамуры, оборонное ведомство должно представить документ с соответствующим решением. Парламентарий отметил, что Прага больше не намерена выделять средства из бюджета на продолжение украинского конфликта.

Инициативу по боеприпасам для Украины называли эффективной программой. За время ее существования Чехия поставила Украине три миллиона снарядов.