МИД сообщил о новом раунде консультаций России и США

Москва и Вашингтон провели новый раунд консультаций. В некоторых аспектах можно зафиксировать определенный прогресс, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, очередной раунд контактов по так называемым взаимным раздражителям прошел на рабочем уровне. Стороны имели возможность обсудить всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне.

Рябков добавил, что следующий раунд консультаций по теме раздражителей может состояться в начале весны. Темы для обсуждения остались: главные вопросы в рамках этой темы по-прежнему подвешены, приводит слова замглавы МИД "Интерфакс".