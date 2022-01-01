Аварийная остановка произошла на "Запорожстали" Ахметова

Аварийная остановка произошла на одном из крупнейших металлургических предприятий Европы - украинском комбинате "Запорожсталь". Как говорится в сообщении завода, 23 декабря он был полностью обесточен.

"Запорожсталь" входит в холдинг "Метинвест", который принадлежит самому богатому украинскому олигарху Ринату Ахметову. С апреля 2022 года комбинат работал на половинной мощности.

Когда на заводе пропало электричество, сотрудники предприятия сумели оперативно переключиться на альтернативные источники питания и безопасно остановить производственные процессы, утверждает пресс-служба. Техногенной аварии удалось избежать, передает ТАСС.