Последние месяцы жизни больной раком актер Лобоцкий провел, отвернувшись от всех

20 декабря умер известный актер Анатолий Лобоцкий. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Он известен ролью переводчика и журналиста Андрэ в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов". В последние годы артист сыграл много ролей в сериалах, среди которых "Следователь Тихонов", "Мата Хари" и "Художник".

Лобоцкий 40 лет играл в Театре имени Маяковского. Не раз он выходил на сцену с актрисой Светланой Немоляевой. Одной из их совместных работ стал спектакль "Таланты и поклонники". В новом интервью она рассказала, что в театре знали о тяжелой болезни Лобоцкого, однако он предпочитал не распространяться о недуге.

"Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело", - сообщила Немоляева VOICE.

Однако рядом с больным раком Лобоцким была его дочь Анна, которая тоже стала актрисой и служила с ним в одном театре. "Он просто ушел в кругу своей семьи", - заключила актриса.