Лариса Долина доживает последние дни в проданной квартире: состояние артистки оставляет желать лучшего

На днях Верховный суд поставил точку в громком деле о квартире Ларисы Долиной. Высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы недвижимости певицы Полины Лурье и сохранила за ней право собственности.

При этом Долиной Верховный суд отказал в оспаривании сделки. Кроме того, Мосгорсуд должен рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть жилище. В постановлении говорится, что Долина не проявила разумной осмотрительности и должна была осознавать юридические последствия своих действий.

Таким образом в настоящее время Лариса Долина вместе с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой доживает последние дни в проданной под влиянием мошенников квартире. "Долина фактически должна добровольно выписаться, снять с регистрационного учета свою внучку, себя и выселиться", - объяснила "Пятому каналу" юрист Илона Гуськова.

На улице Лариса Долина вместе с родственницами не останется. По некоторым данным, у известной артистки в собственности есть еще три квартиры в Москве, а также четырехэтажный дом в области.

Меж тем в Сети говорят, что состояние певицы оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что она продолжает выступать в концертах, при этом на людях держит себя абсолютно в руках, на деле же артистка якобы буквально сражена наповал. И будто бы причина даже не в потере квартиры, а в том, что певица лишилась народной любви. Скандал оставил несмываемое пятно на репутации артистки.