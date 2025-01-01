В Кремле назвали число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

Число вернувшихся из зоны специальной операции на Украине военных назвали в Кремле. По данным начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, вернулись 167 тысяч ветеранов боевых действий.

Минувшим летом, в июне 2025 года сообщалось, что из зоны СВО вернулись 137 тысяч человек. Отмечалось, что в основном это молодые люди, которым необходима помощь с переобучением и поиском работы.

По словам Новикова, новая цифра немаленькая. Однако все россияне желают победы. А после победы вернутся в несколько раз больше ветеранов. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение относительно вернувшихся с СВО. В числе мер, в частности - содействие в поиске работы демобилизованным, которые стали инвалидами, передает ТАСС.