Украинские уклонисты просочились по газовой трубе

Украинских уклонистов переправляли за рубеж по газовой трубе. Схему разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщила СБУ в Telegram, уклонистов доставлял на запад Украины 62-летний перевозчик из Львова, которого задержали на Закарпатье. Он прокладывал клиентам маршрут побега в страну Евросоюза через трубу неработающего газопровода.

Задержанный занимался прибыльным бизнесом вместе со знакомым из Красноармейска, проживающим за границей. Для поиска уклонистов сообщники использовали социальные сети. По данным властей, на Украине число самовольно оставивших часть скоро будет равно количеству воюющих солдат.