Китай будет защищать права и интересы своих граждан и компаний от внешних действий и ограничений, который считает легитимными. Такое заявление сделал во вторник, 23 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Чиновник отреагировал на угрозы киевского режима предпринять санкционные меры в отношении физических лиц и компаний, якобы оказывающих содействие России, включая китайские предприятия.

Линь Цзянь напомнил, что Пекин последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также "настоятельно призывает украинскую сторону исправить ошибочные действия", сообщает ТАСС.

Летом власти Поднебесной уже отреагировали на решение Зеленского ввести санкции в отношении китайских юридических лиц, якобы помогающих России в обходе рестрикций. Китай потребовал от киевского режима исправить "ошибочную политику", чтобы избежать негативных последствий.

После того, как Евросоюз ввел 18-й пакет антироссийских санкций, в который попали китайские компании, официальный Пекин пригрозил введением ответных мер, если предприятия КНР не будут выведены из-под действия ограничений. Китайское Министерство коммерции подчеркивало, что действия Брюсселя наносят ущерб торгово-экономическим отношениям.