Принц Гарри умолял Карла III простить их с Меган Маркл, но это решение навсегда рассорило короля с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы получили в подарок от Елизаветы II коттедж Фрогмор. Королева обожала этот дом в Виндзоре и хотела, чтобы ее младший внук растил там своих детей.

Однако после того, как Гарри выпустил скандальные мемуары "Запасной", весь дворец был шокирован. Карл III лично приказал сыну собрать вещи и убраться подальше из королевской резиденции. К тому моменту принц и его семья уже три года жили в США, но Фрогмор оставили за собой, чтобы во время визитов в Британию останавливаться там.

Узнав о требовании отца, принц Гарри умолял его не выселять их с Меган и детьми из виндзорского коттеджа. Герцог Сассекский просил прощения и уверял, что если его семья лишится Фрогмора, то он никогда не сможет привезти детей в Британию, так как это будет небезопасно.

Королевский биограф Омид Скоби в своей книге "Эндшпиль" утверждает, что решение короля расстроило его младшего сына, так как он надеялся когда-нибудь вернуться домой и счастливо жить во Фрогморе. Гарри позвонил отцу и был очень эмоционален.

По словам автора, сын сказал Карлу III: "Разве ты не хочешь увидеть своих внуков?" На это король заявил, что для своих внуков он всегда найдет лишнюю кровать во дворце. Скоби уверяет, что Гарри почти удалось разжалобить короля, но тогда в дело вмешалась Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма настояла на том, чтобы Карл III проявил твердость. В итоге король принял решение, которое навсегда рассорило его с сыном.