Вучич договорился о поставках российского газа

Соглашение о продлении прокачки российского газа в Сербию продлено до 31 марта 2026 года. Как пояснил сообщивший новость сербский президент Александр Вучич, это необходимо, чтобы люди были в безопасности и спали спокойно.

Потребление голубого топлива в Сербии в прошлом году составило 2,65 миллиарда кубометров. Этот объем почти полностью обеспечивали российские поставщики. Теперь же Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа с 1 января 2026 года – с полным запретом с 2028 года.

Вучич предупреждал, что на фоне такого решения ЕС страну ожидают трудные времена. По его словам, он не знает, где, кроме России можно брать газ. Вучич призвал граждан не паниковать, заверив, что власти обязательно найдут решение, передает "Интерфакс".