Захарова высмеяла Запад за жалобы на российских волков: "Зооместь за подсвинков"

Под новые западные санкции, видимо, попадут российские волки — такое ироничное предположение высказала во вторник, 23 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница отреагировала на материал телеканала CNN под названием "Олени Санты — под угрозой. Виноваты российские волки?", в котором финские оленеводы пожаловались на участившиеся нападения хищников на оленей. Собеседники телеканала полагают, что винить в этом нужно Россию и ее спецоперацию на Украине, которая имеет "далеко идущие последствия".

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, "теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей".

Логика, по словам представителя МИД России, вполне понятная: "Тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить: виноваты русские, пусть даже волки".

Мария Захарова в шутку предположила, что "это западная зооместь за подсвинков". Европейскими подсвинками назвал некоторых политиков президент России Владимир Путин, напомнив, как отдельные лидеры стран Европы "включились в работу администрации экс-президента США Джо Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны".

