Сестра рассказала правду о сожителе зверски избитой модели Анжелики Тартановой

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова пропала в 22 ноября в Москве. 33-летняя девушка перестала отвечать на сообщения близких и исчезла из соцсетей.

Родственники Анжелики предположили, что она могла стать жертвой сожителя. Анжелика не раз жаловалась на его ревнивый характер, а за несколько дней до пропажи модель рассталась с ухажером. Когда подруги пришли проверить квартиру Тартановой, то обнаружили там только полусобранные чемоданы на полу и паспорт.

Девушку искали две недели, и в итоге обнаружили в одной из московских больниц. Несколько дней Тартанова провела в реанимации без сознания, но сейчас она пришла в себя. Чтобы спасти Анжелику, врачи удалили ей часть черепа. Девушка потеряла память, она не может вспомнить, что произошло в день трагедии.

Сожитель Тартановой Дмитрий на два месяца отправлен под домашний арест. Семья мужчины не дает комментариев. Но на связь с журналистами вышла сестра пострадавшей. Она раскрыла правду о Дмитрие.

Анжелика не раз жаловалась на мужчину, мол, он слишком ревнив, следит за ней, запрещает видеться с подругами, прослушивает телефон, в порыве гнева может поднять руку. При этом сожитель был очень щедрым, Дмитрий осыпал Тартанову дорогими подарками и давал наличные.

Кроме того, установлено, что Дмитрию 41 год, он управляет компанией, которая специализируется на проектировании и строительстве дорог, за три года бизнес принес мужчине около 700 миллионов рублей прибыли. У предпринимателя уже была судимость — условный срок за разбой, совершенный в Барнауле.

"Дмитрий и его родные никак себя не проявляют. Но пока Анжелика ничего не вспомнила, наверно это дает им основание молчать. Но она вспомнит, мы уверены", — сообщила Woman.ru Анастасия, сестра Тартановой.

Бизнесмен не спешит оплачивать лечение модели. Деньги на реабилитацию собирает благотворительный фонд.