WhatsApp* пообещал бороться за российских пользователей

Администрация WhatsApp* отреагировала на предупреждение Роскомнадзора об угрозе полной блокировки мессенджера в России вследствие несоблюдения требований российского законодательства.

Как сообщает Reuters, представитель WhatsApp* заявил, что ограничение доступа к мессенджеру в России затронет более 100 миллионов человек, поэтому "мы намерены бороться за наших пользователей".

В сервисе не стали уточнять, означает ли это согласие соблюдать российское законодательство, отметив лишь, что " WhatsApp* глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и родственников во всех регионах России".

Ранее председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в России завершается работа по импортозамещению WhatsApp* благодаря стремительному развитию нового отечественного мессенджера MAX. К 17 декабря стало известно, что аудитория MAX составила 75 миллионов человек.

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что WhatsApp* может повторить судьбу Viber и покинуть российский рынок, поскольку "будет происходить естественная его пессимизация".

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена