Собянин: После реставрации Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения

Как рассказал в своем канале Сергей Собянин, со дня открытия Дома культуры ВДНХ после масштабной реставрации исполняется восемь лет.

По словам мэра, павильон №84 стал первым отреставрированным объектом ВДНХ в рамках программы по возрождению Главной выставки страны. Восстановлены сцена, фасад, площадка для танцев, а также - лепной декор и деревянные элементы интерьера. Кроме того, обновлены инженерные системы.

Здесь проходят спектакли, творческие занятия для участников проекта "Московское долголетие".

Подробности - в посте мэра.