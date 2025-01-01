Госдума завершила осеннюю сессию. Главные итоги

Почти 600 федеральных законов Госдума приняла в 2025-м. Более 70 процентов из них - так называемые законы прямого действия. Это повод для особой гордости. Ведь такие документы документы принимаются непросто. Они не требуют дополнительных нормативных актов, но формулировки должны быть максимально четкими.

Консолидировано, то есть при поддержке всех фракций, Госдума приняла более двух третей всех законов. Учитывая колоссальное внешнее давление, которое оказывается на страну, внутри должно быть единство. Нижняя палата Федерального собрания демонстрирует высокую парламентскую культуру. Основное событие осенней сессии - утверждение бюджета - неизменно вызывает бурные дискуссии. А ряд партий, как правило, "КПРФ" и "Справедливая Россия", представляют свои, альтернативные варианты главного финансового документа. В этом году четыре из пяти думских фракций проголосовали за бюджет, внесенный правительством.

"Наша оппозиционность сегодня не в том, чтобы голосовать против правительства, бюджета, а находить более форсированное, близкое людям, эффективное для людей решение проблем", - отметил Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

Повышение уровня и качества жизни людей - Владимир Путин неоднократно называл это главной целью. И бюджет страны, и законы должны над этим работать.

"Принят сбалансированный бюджет, который закладывает средства на выполнение всех социальных обязательств государства, включая индексацию заработных плат бюджетников, индексацию пенсий, всех соцпособий. Все они будут проиндексированы на сумму больше, чем инфляция. Кроме того, в бюджете предусмотрено все необходимые средства на обеспечение обороны и безопасности", - сказал Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы, депутат "Единой России".

Особое внимание всех ветвей власти сегодня - к участникам спецоперации и членам их семей. Военнослужащие получили право бесплатного проезда к месту прохождения медкомиссий и экспертиз и обратно. Дети участников СВО не лишатся льгот и пособий на время между окончанием школы и поступлением в вуз.

"Что касается защиты участников специальной военной операции и членов их семей, здесь мы молодцы. Я рад, что мы много сделали. И по нашей инициативе те, кто воевал на Донбассе с 2014 года, теперь имеют статус ветерана боевых действий", - рассказал Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду".

В КПРФ считают: вносить вклад в будущую победу должны все. А некоторые могли бы и в двойном объеме.

"Обращаюсь напрямую к олигархату. На 28 миллиардеров долларовых прибавилось в ходе войны. Я им написал письма, чтоб поддержали детей, поддержали солдат, вложились бы. Двое-трое откликнулись. Сидят на горе денег и не хотят ни налоги платить, ни на победу работать", - посетовал Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.

Госдума поддержала повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. Это позволит увеличить наполняемость бюджета. Парламентарии настояли на том, чтобы для малого и среднего бизнеса порог годовой выручки, при которой предприниматели освобождаются от уплаты НДС, снижался поэтапно.

"Государственная дума смогла все-таки поднять те пороги, которые предлагало министерство финансов по налогам для малого и среднего предпринимательства. 10 миллионов налоговый порог годовой - это очень мало. То, что сотни тысяч предприятий и ИП не закрылись, не ушли в тень куда-то, это большая заслуга Государственной думы", - указал Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди".

Традиционно осенняя сессия завершается исполнением государственного гимна.

Предновогоднюю неделю депутаты проведут в своих регионах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил: даже выходные для всей страны дни - не повод для народных избранников уходить на каникулы. Возражения о желании поработать в праздники не депутатами, а новогодними волшебниками, были отклонены. 1 января объявлен для парламентариев рабочим днем.

"А как же вы хотели? Хотите менять мир - начните с себя. Вот мы будем с себя начинать. То замечательное, когда вы были Дед Морозом, прошло. Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность. Депутаты, если приезжают в свои избирательные округа, должны решать проблемы", - сказал Володин.

13 января депутаты вновь соберутся на Охотном ряду. На первое пленарное заседание весенней сессии.