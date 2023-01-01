В Госдуме пообещали не блокировать Telegram до полного переезда каналов в MAX

Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в российский мессенджер MAX. В этом заверил во вторник, 23 декабря, председатель комитет Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Как пишут "Ведомости", парламентарий напомнил про наличие в Telegram "огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, в том числе и зарубежных, и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку".

Поскольку в эти каналы "вложены и силы, и средства", неправильно было бы заблокировать Telegram по принципу "взять и отключить", лишив людей возможности получать новости из того источника, к которому они привыкли, подчеркнул Боярский.

В июле заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин уверял, что российские власти не планируют блокировать иностранные мессенджеры. Однако "есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов".

Однако поскольку WhatsApp* продолжает игнорировать российское законодательство, власти России последовательно замедляют сервис и предупреждают о реальности его полной блокировки. В ответ администрация мессенджера заявила, что "мы намерены бороться за наших пользователей".

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена