Сделано заявление о завершении карьеры Ларисы Долиной: вот и все

Лариса Долина попала в грандиозный скандал после того, как под воздействием мошенников продала свою квартиру. Артистка думала, что помогает поймать опасных преступников, и была уверена, что после завершения операции ей вернут жилье.

Когда же Лариса Александровна осознала, что ее обманули, она отказалась выезжать из квартиры. Из-за этого пострадала покупательница Полина Лурье. Девушка законно приобрела недвижимость, но в итоге осталась и без денег, и без жилья. Когда о случившемся с Долиной узнали люди, мало кто поддержал артистку. Народ требовал, чтобы певица отдала деньги покупательнице или освободила квартиру. Дошло до того, что Ларису Александровну начали "отменять".

16 декабря Верховный суд поставил точку в "квартирном деле" Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена. Певица должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Скандал ударил по репутации артистки. Ближайший ее сольный концерт не состоится, так как организаторы не смогли продать билеты. На новогодние корпоративы Долина готова сделать скидку, но желающих пригласить ее на праздник не так много. Карьера Ларисы Александровны может закончиться в ближайшее время, уверен певец и продюсер Андрей Ковалев.

Эксперт считает, что жизнь Долиной как артистки подошла к концу. Она потеряла доверие публики, а билеты на ее концерты продаются с трудом.

"Может, лет через 10 все и забудется, но это слишком длинный срок. За это время и ее забудут. К тому же ее неумелое оправдание в интервью... Лучше бы она этого не делала. Ее карьера уже закончилась. Где бы она сейчас ни выступала, ее будет встречать свист. И в конце концов организаторы концертов поймут, что это просто бессмысленно", – пояснил Ковалев в беседе с "Абзацем".