Шокирующее разоблачение Елены Товстик: "Сама поставляла мужу любовниц"

Елена Товстик после развода с мужем дала интервью Ксении Собчак. Многодетная мать обвинила Полину Диброву в крахе ее семьи. Елена призналась, что муж ей изменял и раньше, но когда на него положила глаз соседка, впервые заговорил об уходе из семьи. Товстик уверена, что соперница опоила Романа любовным зельем.

В ходе беседы с журналисткой Елена прокомментировала и слухи о связи Товстика с титулованной спортсменкой Марией Эстер-Трубицыной. Якобы атлетка участвовала в секс-вечеринках. Триатлонистка, услышав, что ее имя снова порочат, молчать не стала. Мария записала видео, в котором ответила Елене.

Спортсменка заявила, что большая часть слов Елены — полная ложь. Эстер-Трубицына раскрыла главный секрет семьи Товстиков, чем шокировала публику. По ее словам, Елена лично подбирала любовниц для мужа.

"У меня были нормальные отношения, традиционные. А не как у вас с Романом, где ты сама поставляла ему любовниц, которые тебе нравились… Ну а взамен ты получала красивую жизнь на Рублевке", — заявила Мария.

Напомним, скандал разразился летом. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью. На днях Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.