Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими. Об этом рассказал во вторник, 23 декабря, заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

По словам политика, депозитарий сделал это не просто так: "Условия были, чтобы эти средства были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал".

Власти Казахстана выразили надежду на то, что в 2026 году удастся добиться разблокировки еще 120 миллионов долларов, которые находятся в распоряжении Euroclear, сообщает РИА Новости.

Ранее дипломат и историк Вениамин Попов, комментируя дебаты в Европе по российским активам, отмечал, что в ЕС живут как будто в другой реальности и думают, что главная задача – как украсть еще миллиарды.

Между тем политолог Станислав Ткаченко, комментируя расхождения между крупнейшими государствами Евросоюза, заявил, что Германия предпримет в отношении Франции меры дипломатической изоляции в свете провала плана по конфискации замороженных российских активов.