Бесплатный каток на Воробьевых горах будет работать до конца зимы

С начала декабря до конца зимы рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах работает бесплатный каток в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь катка – более 4 тысяч квадратных метров. Он стал одним из самых популярных мест. Благодаря искусственному ледовому покрытию каток может работать в любую погоду. Посетители могут взять в аренду коньки и специальные тренажеры-помощники для детей. На ледовой площадке звучат любимые советские новогодние и другие праздничные композиции", – сказано в сообщении.

Застройкой занималась команда известного фигуриста, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха.

"Каток на Воробьевых горах – это не просто еще одно ледовое пространство, которых достаточно много в Москве. Здесь, на площадке, развернулся волшебный, сказочный, фантастический мир. Приглашаю всех москвичей и гостей города насладиться этой сказкой", – отметил он.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 21:30, длительность одного сеанса – 1,5 часа. Чтобы попасть на ледовую площадку, нужна предварительная регистрация на портале mos.ru. Кроме того, в зоне проката коньков работает кафе, где можно согреться горячим напитком, сделать паузу перед выходом на лед или отдохнуть после катания.