Сергей Собянин утвердил ряд проектов развития транспортной инфраструктуры

На заседании президиума правительства Москвы были утверждены проекты развития транспортной инфраструктуры, сообщил в своем канале Сергей Собяни н.

Так, между Кетчерской и Фрязевской улицами построят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-4, который свяжет районы Вешняки и Новогиреево. Еще одобрен проект планировки территории для строительства станции метро и улично-дорожной сети на территории бывшей промзоны "Южный порт".

Как уточнил Собянин, были приняты и решения о комплексном развитии территорий. В частности, одобрены проекты КРТ в районах Солнцево и Ново-Переделкино, Люблино и Марьино, Очаково-Матвеевское, Донской, Братеево.

Все подробности - в посте мэра.