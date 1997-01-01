Пробка протяженностью в несколько километров образовалась на польско-российской границе — многие европейцы стремятся отпраздновать Рождество и Новый год в России, учитывая относительно невысокие цены на товары и развлечения при качественном сервисе.

Как отмечает SHOT, жители Европы, у которых уже начались рождественские каникулы, рвутся в Россию на праздники. Из-за обилия желающих пересечь границу "бедолаги ночуют в машинах в ожидании досмотра", срок ожидания превышает сутки.

В частности, глухой затор наблюдается на пограничном переходе Гжехотки со стороны Польши. Формированию очереди способствует повышенное рвение польских пограничников, которые боятся пропустить "что-то лишнее".

Похожая картина наблюдалась в апреле на границе Эстонии и Ленинградской области России. Накануне Пасхи православные стремились попасть в Россию, чтобы достойно встретить праздник. Сделать это в Эстонии теперь проблематично из-за притеснений, которым подвергаются верующие и православная церковь.

При этом украинцы в последние три года уже традиционно едут в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Председатель координационного комитета "Победа" Алексей Петрович подчеркнул, что "у нас никогда не было случаев, чтобы граждане Украины пытались помешать проведению мероприятий".