Недавние высказывания некоторых европейских политиков идут вразрез со ставшей уже привычной агрессивной антироссийской линией Европы. Комментарий такого характера опубликовал во вторник, 23 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как напомнил политик в своем MAX-канале, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не верит в войну НАТО и России, а президент Финляндии Александр Стубб заверил в незаинтересованности России в нападении на страны альянса.

Медведев признался, что его "удивили "европейские миротворцы", а также предложил возможное объяснение: "Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?"

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наше государство готово возобновить диалог с Европой, когда завершится ее период "международного оборзения". Дипломат отметил, что пусть европейцы после осознания собственных ошибок "приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов".

Глава государства Владимир Путин отмечал, что надеется на диалог с Европой, однако с действующими европейскими политическими элитами он маловероятен, зато готовность к налаживанию контактов демонстрирует администрация США.