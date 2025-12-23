Недолго ей осталось: поступили тревожные новости о Надежде Кадышевой

Надежда Кадышева в декабре нарасхват. Все хотят видеть самую популярную певицу года на своем празднике. Артистка даже подняла гонорар до 50 миллионов рублей за выступление.

Но, появилась информация, что популярность Кадышевой вот-вот закончится. Один артист наступает ей на пятки, а некоторые решения самой певицы приведут к спаду в карьере. Как рассказал певец и автор Илья Гуров, в 2026 году Надежда Никитична потеряет звание самой высокооплачиваемой артистки в России. Ее заменит певец Шура, к которому уже проявляют интерес.

По словам Гурова, солистка "Золотого кольца" могла бы остаться на волне популярности, если бы отказалась выводить на сцену сына. Публика так и не приняла Григория, а Надежду Никитичну еще летом предупреждали, что он портит имидж всего коллектива. Гуров отметил, что и сам замечал, что реакция публики на наследника Кадышевой часто бывает негативной. Зрители считают, что артистка слишком настойчиво продвигает своего преемника.

"Мне не раз попадались ролики в социальных сетях, где люди, идя на концерт Надежды, были вынуждены с кислыми лицами стоять и смотреть на ее сына. Это ни в коем случае не плохо, преемственность поколений должна быть и имеет место, но, как мне кажется, нужно было это делать немного мягче и аккуратнее, и тогда к сыну Надежды Кадышевой было бы более лояльное отношение", — поделился Гуров с Газета.ru.

Эксперт пояснил, что конкуренция на отечественной эстраде очень высокая, а многие уже смекнули, что можно стать фаворитом молодежи, если взаимодействовать с блогерами. Так что Кадышевой осталось недолго, убежден Гуров.