Росреестр обновил методичку по защите от мошенников при сделках с недвижимостью

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) представила обновленную версию методички для россиян о способах защиты от мошенничества с их недвижимостью.

Как говорится в рекомендациях, представленных на официальном сайте Росреестра, рекомендуется воспользоваться опцией запрета на оформление сделок с недвижимостью без личного участия гражданина.

При намерении купить квартиру или комнату нужно запросить актуальную выписку из ЕГРН — Единого государственного реестра недвижимости. Она покажет, является ли продавец истинным владельцем жилья, имеется ли обременение в отношении покупаемой собственности и так далее.

Наряду с этим следует проверить на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), нет ли процедуры банкротства в отношении продавца, а также проверить собственника на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на наличие долгов.

Не лишним будет выяснить, как часто переходили права собственности на объект, а также пообщаться с соседями и старшим по подъезду в доме, где продают квартиру.

Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, что снизить риск попадания в ситуацию со "схемой Долиной" поможет соблюдение нескольких правил, хотя это и не гарантирует стопроцентную защиту. Прежде всего юрист порекомендовал проводить сделку с оценкой приобретаемой недвижимости и осуществлять оплату в безналичной форме.

Также россиянам рассказали, в каких ситуациях особенно высок риск лишиться честно купленной квартиры. Юрист Филипп Терехин предупредил, что особую внимательность и осторожность нужно проявить при покупке недвижимости, полученной продавцом в подарок.