Делягин: Англия считает, что Европу нужно сжечь в огне войны

Насколько успешным был в этом году миротворческий процесс, запущенный Дональдом Трампом? И стоит ли ожидать от европейских политиков в году новом отказа от антироссийской риторики и перехода к более прагматичным отношениям с Москвой?

Депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Есть позиция Англии, которая считает, что Европу нужно сжечь в огне войны. Потому что, если ее не сжечь, тогда она не сможет стать новой Индией, которую Англия будет грабить", - отметил он.

