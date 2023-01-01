Группа прикрытия огнемётной системы "Солнцепек" отражает атаку вражеских беспилотников. "Птичек" успешно приземлили. Машина на марше - идет в заданную точку для выполнения поставленной задачи. По цели уходит полный пакет термобарических зарядов. Камера беспилотника, работающая в ночном режиме, фиксирует точные попадания по укрепрайону ВСУ. В огненном аду шансов выжить нет никаких. И глубокие блиндажи не помогут.

Улица Шевченко и окрестности города Гуляйполе на запорожском направлении - единственная часть, которую еще удерживают вооружённые силы Украины. Более семидесяти процентов Гуляйполя - под контролем наших. Улица Шевченко простреливается российской артиллерий.

Киевское командование отправляет на этот участок фронта резервы. Хотя очевидно, что бои за Гуляйполе вышли на финальную стадию и попытки ВСУ сдержать наступление российской армии результатов не принесут.

Министр обороны России поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Андреевка Днепропетровской области. В боях за село принимала участие 36-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населённый пункт Прилипка Харьковской области. Нанесли поражение формированиям в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделением в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщил, в свою очередь, Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки "Север".

Появились видеокадры попытки ВСУ совершить прорыв в Красноармейск. Воспользовавшись погодными условиями, украинская бронегруппа смогла подъехать к промзоне на севере города. Пехота даже успела добежать до стеллы с надписью "Покровск" - это его украинское название. Впрочем, дальше пройти не смогли. В результате налета дронов уничтожен в том числе танк "Абрамс", который Украине передала Австралия. Выжить удалось только тем, кто добровольно сдался в плен.

Стали известны подробности освобождения населенного пункта Грабовское в Сумской области. Наши операторы дронов следили за украинскими военными. А те, видя беспилотники, беспечно продолжали пить горилку. Стоит отметить - все в гражданской одежде. Безуспешно пытались сбить дроны из автоматов. И показывали неприличные жесты. В итоге более десяти человек оказались в российском плену.