ПВО сбила 172 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 24 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили в течение ночи 172 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области перехвачено 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над Белгородской областью сбито 20 украинских дронов, 14 – над Калужской областью, 12 – над Тульской. Шесть беспилотников ликвидировано над территорией Орловской области, четыре дрона сбито над Московским регионом (два из них летели на Москву), три беспилотника уничтожено над Липецкой областью. По одному БПЛА перехвачено над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Как сообщил в Telegram губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, во время отражения воздушной атаки обломки беспилотника повредили фасад и остекление частного дома в Большой Туле. Кроме того, вспыхнул пожар на территории одного из предприятий в Тульской области. Возгорание локализовано.