Еще несколько членов кабмина приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"

В доме правительства еще несколько членов кабмина приняли участие в доброй новогодней акции "Ёлка желаний". Министры и вице-премьеры исполнят мечты детей, которые больше всего нуждаются в помощи.

Министр финансов Антон Силуанов: Артем, 9 лет. Мечтает увидеть депо Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли: Тимофей, 8 лет. Мечтает о радиоуправляемой игрушке - робот-доставщик. Леонид, 11 лет. мечтает о конструкторе. Клим, 6 лет. Мечтает о встрече с пилотажной группой.

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ: Александр, 7 лет. Мечтает о комплекте раций. Брат его мечтает о тюбинге. Илья, 16 лет. Мечтает об осциллографе.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства: Виктория, 8 лет. Мечтает встретиться с актерами фильма "Чебурашка".

Андрей Никитин, министр транспорта: Денис, 11 лет. Мечтает побывать на ТВ-студии. Степан, 7 лет. Мечтает побывать в Большом Московском цирке. Дмитрий, 9 лет. Мечтает о подводном погружении

Виталий Савельев, заместитель председателя правительства: Вадим, 11 лет. Мечтает посетить Центральный музей железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге. Яна, 16 лет. Мечтает о петличном микрофоне.