В зоне спецоперации российские войска стремительно развивают наступление на Днепропетровском направлении. Освобождение села Андреевка позволило захватить важный узел логистики неонацистов. И теперь наши артиллеристы и операторы дронов берут под огневой контроль трассу, которая ведёт к городу Запорожье. Критические потери у ВСУ - в районе Гуляй Поля, а также в Димитрове.

Освобождение Андреевки в Запорожской области началось с мощной артподготовки. Штурмовые подразделения группировки "Восток" заняли населенный пункт накануне. Сегодня Минобороны опубликовало рассказ наших военнослужащих.

Андреевка растянулась на пять километров вдоль восточного берега реки Гайчур. С освобождением этого населенного пункта занят важный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. В общей сложности зачищено более 500 зданий.

Также накануне был освобожден населенный пункт Прилипки в Харьковской области. Действия штурмовых подразделений группировки "Север" поддерживали расчеты войск беспилотных систем - уничтожали бронеавтомобили и вражеские ударные дроны.

Подразделения группировки "Центр" при поддержке расчетов РСЗО "Град" уничтожают противника в окружённом населенном пункте Родинское, который расположен севернее Красноармейска. Корректировку огня обеспечили войска беспилотных систем с помощью разведывательного БПЛА "Суперкам".

Пристрелочный выстрел, затем еще один - и быстроходный катер ВСУ в дельте Днепра уничтожен. Это несут боевое дежурство минометные расчеты береговой обороны группировки "Днепр".

За сутки подразделения группировки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, автомобиль, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.