Мишустин оценил результаты работы Росприроднадзора

Результаты работы Росприроднадзора премьер Михаил Мишустин обсудил с главой ведомства Светланой Радионовой.

По ее словам, сейчас работа федеральной службы разделена на два больших блока. Один занимается непосредственно надзорной деятельностью, второй - администрированием платежей. В части надзора ведомство участвует в реформе, которая предусматривает сокращение проверок. В то же время в 10 раз увеличено количество профилактических мероприятий. А еще служба внедряет технологии искусственного интеллекта.

Все эти нововведения позволил собрать более 21 миллиарда рублей обязательных платежей. Это не штрафы, а именно платежи, которые природопользователь вносит за негативное воздействие на природу. Деньги идут на экологические проекты.