Мишустин оценил результаты работы Росприроднадзора

Результаты работы Росприроднадзора премьер Михаил Мишустин обсудил с главой ведомства Светланой Радионовой.
По ее словам, сейчас работа федеральной службы разделена на два больших блока. Один занимается непосредственно надзорной деятельностью, второй - администрированием платежей. В части надзора ведомство участвует в реформе, которая предусматривает сокращение проверок. В то же время в 10 раз увеличено количество профилактических мероприятий. А еще служба внедряет технологии искусственного интеллекта.
Все эти нововведения позволил собрать более 21 миллиарда рублей обязательных платежей. Это не штрафы, а именно платежи, которые природопользователь вносит за негативное воздействие на природу. Деньги идут на экологические проекты.
"Президент подчеркивал, что Россия реализует экологическую повестку, сохраняя и приумножая природные богатства в интересах людей. Важно, что многое в этой сфере делается на местах, в том числе за счет "окрашивания" тех средств, штрафов, которые поступают в бюджеты за нарушения природного законодательства, в первую очередь, в региональные бюджеты. Это должно помочь активнее проводить работы по ликвидации объектов накопленного вреда и целый ряд других мероприятий, которые необходимы в регионах на окружающую среду", - отметил Мишустин.