Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Группа под командованием Никиты Рогалёва скрытно обошла с тыла вражеский опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились боевики. Грамотно организовав захват позиций противника, Никита лично уничтожил трёх неонацистов. Благодаря его мужеству поставленная задача была успешно выполнена.

Старший лейтенант Артур Дагаажик руководил перемещением гаубицы на новую огневую позицию. Прибыв на указанное место, Артур заметил, что приближается тяжелый вражеский беспилотник "Баба-Яга" и уничтожил его из стрелкового оружия. Несмотря на полученное ранение, он смог передислоцировать орудие на запасную огневую точку, сохранив жизнь своим подчиненным.