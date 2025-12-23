Суд может вернуть скандальную квартиру Ларисе Долиной: и вот почему

16 декабря Верховный суд постановил, что проданная Ларисой Долиной квартира принадлежит Полине Лурье. Артистка должна освободить жилплощадь. 25 декабря на заседании Мосгорсуда будет рассмотрен вопрос о выселении певицы.

Однако дело может решиться вовсе не в пользу Лурье. Как рассказала адвокат Нина Еременко, не просто так была затребована повторная психолого-психиатрическая экспертиза. Ее результаты станут ключевым фактором в деле.

По мнению юриста, такие экспертизы редко проводят без веских оснований. Это повышает шансы стороны исполнительницы хита "Погода в доме" на благоприятный исход. Тем более, что специалисты во второй раз пришли к выводу, что Лариса Александровна в момент подписания документов о продаже квартиры находилась в состоянии стресса и заблуждения.

Вероятнее всего защита артистки в Мосгорсуде будет делать упор на неосмотрительность Полины Лурье, которая не затребовала справки из диспансеров. Эксперт отмечает, что при заключении сделки юридически неоправданно отказываться от экспертизы даже в случае с известным лицом.

Теперь исход дела зависит от того, как суд интерпретирует поведение сторон и результаты экспертиз. Хоть общественность уже успела порадоваться за Полину Лурье, процесс еще далек от завершения. Итоговое решение будет принято после тщательного взвешивания всех фактов и доказательств.

"Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить", — подчеркнула Нина Еременко в беседе с "Газетой.ру".