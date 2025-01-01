Премьер Италии шокировала предновогодним поздравлением: "Не волнуйтесь, будет гораздо хуже"

Уходящий 2025 год был тяжелым для всех, но "не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже". Такое неожиданно пессимистичное заявление сделала глава правительства Италии Джорджа Мелони в поздравлении с наступающим Рождеством и Новым годом.

Как уточняет РИА Новости, политик обратилась к сотрудникам правительственного Дворца Киджи во время церемонии поздравления с предстоящими праздниками.

Выразив мрачное мнение о предстоящем 2026 годе, Мелони призвала госслужащих "правильно отдохнуть в эти праздники, потому что мы увидимся через несколько дней, чтобы продолжить давать ответы этой невероятной стране".

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что страна сплачивается, когда сталкивается с серьезными испытаниями. У всех народов нашего многонационального государства — общие традиционные ценности. Этому посвящен в России 2026 год, объявленный Годом народного единства.

Оптимистичный прогноз на будущий год дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пообещала, что экономика России выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года, а укрепление рубля продолжит оказывать дезинфляционное влияние, хотя и не столь выраженное.